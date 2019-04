Imprese: Del Rio nel capitale di Iconium

(ANSA) - TORINO, 15 APR - Mauro Del Rio, presidente di Docomo Digital e fondatore di Buongiorno, entra come investitore e socio nella start up Iconium, prima società Fintech in Italia dedicata a progetti legati a cripto-valute, token e asset digitali basati su Blockchain.

"La rivoluzione tecnologica blockchain ha il potenziale di essere ancora più massiva e rapida di quella che sviluppandosi negli ultimi 2 decenni ha creato Google, Facebook, Amazon, TenCent, Alibaba. In queste situazioni di grande potenziale ma anche volatilità, il tempo di ingresso è fondamentale; dopo avere osservato l'evoluzione dell'industria dalla sua nascita, ho ritenuto che ora sia il momento in cui il rischio maggiore è quello di non esserne coinvolti", spiega Del Rio. "L'arrivo di Del Rio come socio e investitore della startup è per noi un grande riconoscimento e un'ulteriore validazione del nostro modello e della direzione che abbiamo intrapreso", sottolinea Fabio Pezzotti, ceo e founder di Iconium, imprenditore digitale da oltre 20 anni.