Tamponamento su A6, un morto e 2 feriti

(ANSA) - MONDOVI' (CUNEO), 14 APR - Viveva a Dogliani (Cuneo) la vittima nello scontro mortale sull'autostrada A6 Torino-Savona tra i caselli di Carmagnola e Marene. Pier Carlo Gonella, 63 anni, era al volante di una Fiat Punto che, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Mondovì, é rimasta coinvolta nel tamponamento con una Audi. Nello scontro Gonella è deceduto sul colpo, la sua salma è stata composta all'obitorio di Bra (Cuneo).

Sulla Punto viaggiavano la moglie della vittima, trasferita al Cto di Torino ed il figlio ventenne, che, dopo essere stato medicato all'ospedale di Savigliano, è stato dimesso.