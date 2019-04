Torino fermato dal Cagliari, è solo 1-1

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Il Torino senza lo squalificato Belotti e l'infortunato Iago Falque non va oltre l'1-1 in casa contro il Cagliari, in una partita nervosa e fisica. In vantaggio con un gol di Zaza, i granata sono prima rimasti in 10 per l'espulsione dello stesso attaccante, rosso diretto per proteste, poi hanno subito il pareggio di Pavoletti, prima annullato per presunto fuorigioco e assegnato dopo il ricorso al Var. Doppia espulsione per i sardi nel finale, Pellegrini e Barella, allontanato anche il tecnico del Toro Mazzarri che polemicamente ha detto al quarto uomo "Non sono espulso, sono io che me ne vado!". Inutili gli ultimi assalti granata con la spinta di Perugini. L'Europa sfugge ancora. A fine partita lunga discussione in mezzo al campo tra l'arbitro Irrati e Moretti