Rincon, chiediamo un po' più di rispetto

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Non sbollisce la rabbia granata per gli episodi contestati in Torino-Cagliari. Se ne fa portavoce Tomas Rincon, ammonito dopo neppure due minuti. "Dispiacere e rabbia per il risultato di oggi. - scrive il centrocampista venezuelano su Instagram - Chiediamo solo un po' più di rispetto in certi episodi che vanno gestiti con gli stessi parametri di valutazione per tutti. Comunque - conclude Rincon, cercando di smorzare i toni - pensiamo a noi e a continuare a pedalare tutti insieme".