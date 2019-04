Osapp, ricordo Cutugno senza istituzioni

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Torino ha ricordato l'agente di custodia Lorenzo Cutugno, assassinato dalle Brigate Rosse in lungo Dora Napoli l'11 aprile 1978 mentre stava andando al lavoro. Alla cerimonia erano presenti i familiari di Cutugno, un gruppo di agenti di polizia penitenziaria e l'associazione 'Nessun uomo è un'isola'.

"Completamenti assenti l'amministrazione penitenziaria e le autorità della Città - protesta il segretario generale dell'Osapp (Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria) Leo Beneduci - Un'assenza indegna. Non accetteremo mai che, oltre all'inefficienza e alla noncuranza che connotano l'attuale sistema penitenziario, si debba assistere anche all'indifferenza rispetto al ricordo di chi ha versato il proprio sangue a difesa delle istituzioni.

Inaccettabile - aggiunge Beneduci - che la stessa indifferenza si sia constatata nei rappresentanti del Comune di Torino, forse perché troppo impegnati nella campagna per le elezioni europee".