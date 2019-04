Champions: Perin infortunato salta Ajax

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Non ci sarà Perin in Juventus-Ajax di Champions, martedì sera all'Allianz Stadium. Il secondo portiere bianconero ha subito un trauma alla spalla destra, nell'allenamento di questa mattina alla 'Continassa' e non potrà esserci tra due giorni. Resta in dubbio Chiellini - ma sul suo conto non sono stati dati aggiornamenti - mentre sul conto di Emre Can già ieri a Ferrara il tecnico Allegri aveva mostrato ottimismo.

Domani i bianconeri si alleneranno al pomeriggio, con inizio alle 16.15; tre ore più tardi la conferenza stampa di vigilia, preceduta da quella dell'Ajax.