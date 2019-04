Champions: Capello,Barca e Juve favoriti

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Mi piace il Barcellona allenato da Ernesto Valverde, perché ha un gioco con meno passaggi e più verticalizzazioni. Mi annoio di meno adesso". Così Fabio Capello, come riporta il Mundo Deportivo, a Tot Costa, una trasmissione in onda su Catalogna radio. "Il Barcellona è uno dei favoriti almeno per la conquista della finale della Champions League, perché ha tutto per riuscirci", ha aggiunto Capello. Che poi ha aggiunto, sicuro: "Attenzione, perché la squadra più forte non sempre vince sempre in finale". Un'altra candidata per il titolo europeo è la Juventus. "Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juve è anche una delle favorite. C'è stato un miglioramento sotto il profilo della mentalità - ha ammesso Capello -: hanno voglia di vincere. All'inizio della stagione avevo scelto il Manchester City come favorito per la vittoria finale, ma non mi è piaciuta la partita che ha perso contro il Tottenham: li vedo stanchi".