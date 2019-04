Allegri "Da giovani ottima prova"

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Ci tenevamo a vincere. I ragazzi hanno fatto una buona prestazione, soprattutto i tanti giovani.

Abbiamo preso goal per la poca esperienza, poi ci siamo svegliati ma non è bastato". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, a Sky dopo il ko di Ferrara che rinvia, almeno fino domani, il discorso scudetto. "Gozzi ha fatto una bella partita, Kastanos ha fatto un po' di fatica, mentre Mavididi e Nicolussi molto bene a partita in corso", riconosce il tecnico bianconero che fa sapere di aver tolto Kean (a 25' dalla fine, ndr) "perchè aveva speso tanto. Quando lo vedo sfilarsi sulla fascia capisco che è il momento di toglierlo perché non ne ha più. Nelle mie gerarchie Kean è l'unica punta oltre a Mandzukic, averlo in queste condizioni è importante.

Valuterò tutto per martedì", dice Allegri che ovviamente è già proiettato in chiave Champions: "Matuidi ci sarà contro l'Ajax, Chiellini e Douglas Costa vedremo domani. La situazione di Emre Can è migliorata. Tutto verrà deciso tra domani e dopodomani".