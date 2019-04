Torino Fringe festival, festa teatro off

(ANSA) - TORINO, 12 APR - E' cresciuto in qualità e quantità, diventando uno dei cartelloni di teatro off più importanti d'Italia, il Torino Fringe Festival. L'ottava edizione è stata presentata oggi al Museo Egizio di Torino, una delle sue tante sedi sparse nella città tra luoghi aulici e periferici, locali underground e associazioni culturali e musicali.

In tutto 25 spettacoli provenienti da tutta Italia (selezionati tra quasi 300 proposte) per 230 repliche e 68 artisti e compagnie dal 9 al 19 maggio. Un cartellone ricco con 7 direttori per le diverse aree, dal teatro al cinema, dalla musica all'arte di strada, dalla letteratura al teatro di e per giovani con disabilità. Realizzato con Fondazione Piemonte dal vivo, il festival conta moltissimi sponsor tra cui il Corecom che ha promosso lo spettacolo autoprodotto 'Bulli a metà' del giovane Davide Mongia. "Una scorpacciata di cultura off - dice Pier Paolo Congiu, direttore area teatro - pensata per dare voce ai migliori nomi italiani di teatro e della musica indipendenti".