Piemonte rafforza apprendistato 4.0

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Dopo la sperimentazione che lo scorso anno ha permesso a 200 studenti di fare apprendistato nelle aziende durante la scuola superiore, e ad altri 400 di farlo nell'alta formazione, la Regione Piemonte ha sottoscritto oggi un'intesa con Confindustria Piemonte, Unione industriale di Torino, Ufficio scolastico regionale e Anpal per potenziare l'apprendistato nell'ambito dell'industria 4.0.

Obiettivo, incidere "nell'intreccio inestricabile - ha detto il governatore Sergio Chiamparino - di capitale umano e innovazione su cui si basa lo sviluppo futuro". E anche favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, "che oggi soffre di un mismatch - ha rimarcato il presidente dell'Unione Industriale Dario Gallina - con il sistema imprenditoriale che denuncia carenza di figure professionali nel campo tecnico, e i giovani che avendo studiato in altri settori non trovano lavoro".

Per l'iniziativa, messa a punto dall'assessora Gianna Pentenero, la Regione ha già stanziato 8 milioni fino al 2020.