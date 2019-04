Masters, Molinari: "Contento a metà"

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Non posso lamentarmi di come ho giocato, anche se ho qualche rammarico". E' un Francesco Molinari contento a metà quello che ha chiuso il primo round del Masters Tournament, primo major 2019, in undicesima posizione al fianco, tra gli altri, di Tiger Woods. "Dispiace - ha continuato l'azzurro - aver scagliato il secondo colpo in acqua alla buca 11. Per il resto ho poco da rimproverarmi. Potevo imbucare qualche putt in più, ma non bisogna farsi trarre in inganno dalle distanze". Il campione della Race to Dubai 2018, con un parziale di 70 (-2), ha quattro colpi da recuperare ai due leader del torneo, gli americani Brooks Koepka e Bryson DeChambeau (primi con 66, -6). Molinari tornerà in campo oggi pomeriggio alle 16:04 ora italiana per continuare a coltivare il sogno Green Jacket.