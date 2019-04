Arte dal Bahrein all'Accademia Albertina

(ANSA) - TORINO, 12 APR - L'arte contemporanea araba dialoga con la tradizione artistica europea, dal Rinascimento al '900, nella mostra aperta fino al 2 giugno alla Pinacoteca dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. In tutto sono esposte una trentina di opere realizzate dai più importanti artisti del Bahrein dal 1970 ad oggi in dialogo con i capolavori della Pinacoteca.

All'inaugurazione era presente la sceicca, nonché artista e responsabile dell'Autorità del Regno per la Cultura e le Arti, H.E. Sheika Hala Mint bint Al Khalifa, oltre alla neo presidente dell'Accademia Paola Gribaudo e al direttore Salvo Bitonti.

La mostra è il frutto di una collaborazione tra il Bahrein e l'Accademia che ha già portato allo scambio di mostre tra cui quella al Teatro Nazionale del Barhein, nel marzo 2018, di una collezione di modellini di scenografie della Storia del teatro realizzati dagli studenti dell'Accademia. "Crediamo tantissimo in questo scambio di cultura con l'Italia", ha detto Sheika Hala Mint bint Al Khalif.