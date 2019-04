Allegri,Ajax sempre noioso da affrontare

(ANSA) - TORINO, 12 APR - "Il risultato di Amsterdam è un passo importante. L'Ajax è sempre una squadra difficile, ha giocatori di talento, veloci e tecnici, sempre noiosi da affrontare, ma la Juventus ha fatto una grande partita in difesa". Così Allegri, tornando sull'1-1 alla 'Johan Cruijff Arena. "Rugani? E' stato all'altezza. Ma se ci penso è buffa la questione: certe volte si diceva chissà perché non lo fa giocare, poi decido di farlo giocare e vedo tutto 'sto scetticismo nei suoi confronti. Ma - obietta il tecnico bianconero - o è bianco o nero, non è grigio. E se uno è buono può giocare un quarto, una semifinale, una finale di Champions... E la Juve di Amsterdam era piena di ragazzi di 21-22-24 anni, ciò significa avere già programmato il futuro".