A McCann Premio Internazionale Mondello

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Colum McCann è il vincitore del Premio Letterario Internazionale Mondello per la sezione autore straniero. "Sono lieto e onorato di ricevere questo premio.

Essere selezionato tra così tanti autori è uno dei più grandi onori della mia vita da scrittore. Ho sempre avuto un interesse costante per il valore della letteratura. Come scrittori, dobbiamo essere conformi alla tradizione e, allo stesso tempo, delineare nuovi e coraggiosi sentieri. La nostra voce deriva dalle voci degli altri. Essere incluso in una lista che annovera, tra gli altri, Seamus Heaney, Milan Kundera e Magda Sazbo è un grande privilegio" afferma McCann, autore di sei romanzi e tre raccolte di racconti tra cui 'Tredici modi di guardare' (Rizzoli, 2018). Lo scrittore incontrerà il giudice monocratico Giorgio Fontana al Salone del Libro di Torino l'11 maggio. "L'opera di McCann è sostenuta da un'ispirazione multiforme e da un linguaggio ricco, generoso e potente" dice Fontana.