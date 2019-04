24/o Festival Colline omaggia Delbono

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Torna dal 2 al 22 giugno il 24/o Festival delle Colline Torinesi vetrina di drammaturgia italiana e straniera, dislocato in diversi luoghi della città, dal Teatro Astra alla Fondazione Merz, dal Polo del '900 al Teatro Gobetti.

Promosso dalle Fondazioni Tpe e Fondazione Merz (per il percorso sull'arte) e diretto da Sergio Ariotti e Marigrazia Lagatolla, il festival propone 24 spettacoli, con 61 recite in 19 giorni. Il cartellone quest'anno rende omaggio a tre tra le più importanti compagnie italiane, la compagnia di Pippo Delbono (con lo spettacolo 'La gioia' sulla felicità possibile), i Socìetas (con lo spettacolo 'Il regno profondo. Perché sei quì?' sulle grandi domande dell'uomo) e i Motus (con 'Rip it up and start again', un musical post-punk che ragiona sulla capacità della musica di oggi di stupire).

Tra gli altri spettacoli anche 'Medea per strada', monologo di Elena Cotugno, grido di dolore di una romena emigrata in Italia, interpretato a bordo di un furgone in movimento.