Venditori abusivi di souvenir, 7 denunce

(ANSA) - TORINO, 11 APR - Sanzioni per 32mila euro sono scattate dopo un controllo di polizia, nel centro di Torino, nell'area del Museo del Cinema e della Mole Antonelliana, per contrastare il commercio abusivo di souvenir e gadget. Sette persone, quattro originarie del Bangladesh e tre del Senegal, sono state multate per vendita abusiva su suolo pubblico; sono stati sequestrati 1810 oggetti, tra cui riproduzioni dei monumenti torinesi.

Nel corso dell'attività, condotta dal commissariato Centro insieme al reparto Prevenzione crimine Piemonte e agli agenti della polizia municipale della sezione Centro, sono state identificate diverse persone.