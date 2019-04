Nasce Federazione Strade Vini e Sapori

(ANSA) - TORINO, 11 APR - Cinque associazioni di promozione e tutela del territorio e dei prodotti agroalimentari tipici si uniscono nella Federazione delle Strade del Vino e dei Sapori del Piemonte, costituita oggi a Torino. Sono i Colli tortonesi, Astesana, Strada Reale dei Vini Torinesi, Barolo e grandi vini di Langa, Riso Vercellese di qualità. La Federazione avrà sede a Tortona (Alessandria) nel Polo per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e gastronomici. "In Piemonte - spiega il presidente Walter Massa, vignaiolo tortonese - è un traino per tutti gli altri settori dell'agroalimentare e con le Strade si vogliono esaltare i prodotti rispettando e tutelando l'ambiente". La nascita della Federazione, che rappresenta il Piemonte nella Federazione nazionale Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori, "va nella direzione dell'esigenza di contaminarci, di essere meno settari - dice Giorgio Ferrero, assessore all'Agricoltura della Regione - e di raggiungere un'uniformità nel livello minimo di accoglienza in tutta la regione".