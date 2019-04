CR7, contento per altro gol in Champions

(ANSA) - TORINO, 11 APR - "Contento di essere tornato ed aver segnato un altro gol in questa competizione". Cristiano Ronaldo festeggia su Instagram il suo ritorno in campo dopo l'infortunio e il gol segnato contro l'Ajax, che gli ha permesso di arrivare a quota 125 reti nella massima competizione europea. Numeri da record per il portoghese, autore di 24 gol in 21 partite giocate nei quarti di finale di Champions League.