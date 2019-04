Baselli, 7 finali per arrivare in alto

(ANSA) - TORINO, 11 APR - Il Torino è sospeso tra il limbo di metà classifica senza 'premi' europei e l'ultimo posto Champions, a -3. Daniele Baselli assicura che i granata sono pronti al rush finale: "Ci restano 7 partite, dobbiamo giocarle tutte come fossero una finale, per arrivare il più in alto possibile". "Otto partire senza perdere ci hanno consolidato ed è stato importante subire pochi gol, ci ha permesso di prendere più consapevolezza delle nostre possibilità. E' vero che qualche volta siamo scivolati - ha proseguito il centrocampista - ma ci siamo sempre rialzati". Per il Torino è fondamentale, nella lunga volata per l'Europa, fare bottino pieno domenica, in casa contro il Cagliari: "Purtroppo non avremo 'Gallo' Belotti (squalificato per un turno, ndr), dispiace perché in questo periodo è in gran forma, ma sono sicuro che Zaza farà bene".