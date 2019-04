Amazon apre nuovo centro in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 11 APR - Apre a Torrazza Piemonte (Torino) un nuovo centro di distribuzione di Amazon. E' il secondo nella regione. La realizzazione dei lavori, appena terminati, ha comportato un investimento di 150 milioni. I posti di lavoro previsti sono 1.200.

Amazon in Italia è passata in otto anni da 150 a 5.500 posti di lavoro a tempo indeterminato. Il nuovo centro logistico servirà per distribuire le consegne non solo in Italia ma anche in Svizzera e Francia.