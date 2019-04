8/o Marchesato Opera festival a Saluzzo

(ANSA) - TORINO, 11 APR - Torna dal 13 al 21 luglio l'8/a edizione Marchesato Opera Festival, rassegna concertistica di musica antica nata con l'obiettivo di alimentare la vocazione musicale della Città di Saluzzo, valorizzandone storia e patrimonio artistico.

I palazzi dell'antica capitale del Marchesato (la Castiglia, l'Antico Palazzo Comunale, il chiostro e la chiesa di San Giovanni, l'ex monastero dell'Annunziata, Casa Cavassa, Villa Belvedere) e i luoghi simbolo delle Terre del Monviso, quali il Castello di Lagnasco e la Collegiata di Revello, ospiteranno 20 concerti dedicati alla tradizione musicale rinascimentale e barocca sviluppatasi intorno alla corte reale spagnola dell'epoca.

Come nelle ultime tre edizioni, il Mof valica anche quest'anno i confini nazionali per portare un concerto di organo altrettanti concerti nella famosa cattedrale di Embrun (Francia). Tra i grandi artisti in programma quest'anno anche Ferran Savall, figlio del maestro Jordi Savall.