121 kg marijuana nel furgone, arrestato

(ANSA) - CUNEO, 11 APR - Aveva 121 chili di marijuana nel furgone: per questo motivo un cinquantacinquenne residente in provincia di Latina è stato arrestato dalla polizia stradale nei pressi di Piobesi d'Alba (Cuneo). Si tratta di uno dei maggiori sequestri di stupefacente mai avvenuto nella zona.

La droga era stato infilato in sei grossi involucri in nylon.

Ad insospettire la pattuglia è stato il nervosismo manifestato dall'uomo nel corso del controllo.

Del caso si occuperà l'autorità giudiziaria di Asti. Le indagini proseguiranno per capire l'origine e la destinazione del carico.