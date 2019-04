Vortice freddo, torna neve in collina

(ANSA) - TORINO, 10 APR - Più che un colpo di coda, ci sarà un autentico, sia pure breve, ritorno dell'inverno in Piemonte nel prossimo weekend. La Smi (Società Meteorologica Italiana) prevede nevicate sulle colline fino a 600-800 metri di altitudine, ma anche a quote inferiori nel Cuneese, con possibile pioggia mista a neve all'alba di domenica in pianura.

A causare una parentesi di stampo invernale sarà - spiega Smi - "la discesa, nella notte tra sabato e domenica, di un vortice freddo dal Baltico al sud-est della Francia. Un evento dalla dinamica simile a quello del 17-18 aprile 1991, quella volta assai più intenso e freddo, che portò la neve fino in pianura al nord-ovest".

Le temperature minime dovrebbero abbassarsi fin sotto lo zero anche in pianura e collina, -3 tra 1000 e 1500 metri di altitudine. Nel pomeriggio di domenica il cielo tornerà soleggiato. Oggi, invece, primi temporali primaverili e qualche grandinata nelle Langhe.