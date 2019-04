Regionali, piattaforma di Confindustria

(ANSA) - TORINO, 10 APR - Confindustria Piemonte presenta la sua piattaforma per la prossima legislatura regionale. Temi prioritari sono gestione semplificata della funzione pubblica, orientamento scolastico e professionale, potenziamento e completamento delle infrastrutture, nuovo modello per i Poli di innovazione, sostegno a investimenti e processi di internazionalizzazione, un Piemonte più forte in Europa. Il documento 'Il Piemonte verso il futuro' è stato discusso in una tavola rotonda con i candidati alla presidenza Bertola, Chiamparino e Cirio.

"Siamo abituati a misurarci con la competizione sul mercato - spiega il presidente degli industriali Fabio Ravanelli - purtroppo la nostra regione negli ultimi 10 anni ha perso competitività per effetto delle crisi economiche e perché sconta gravi carenze infrastrutturali e logistiche, sia materiali sia immateriali, di eccessiva burocrazia, di mancato supporto negli investimenti, di assenza nell'orientamento scolastico e professionale e di difficoltà nell'attrarre capitali da fuori".