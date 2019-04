Reati in calo a Torino, -8,6% in un anno

(ANSA) - TORINO, 10 APR - Reati in calo a Torino e provincia dove: in un anno, dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019, si è registrata una diminuzione dell'8,64% rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge dal bilancio della questura di Torino in occasione del 167° anniversario della Polizia di Stato.

I delitti commessi nel periodo preso in esame sono stati 117.405 e la maggior parte sono reati contro il patrimonio (80%), diminuiti, rispetto a marzo 2017-febbraio 2018, dell'11%.

In calo anche i delitti contro la persona, -10,63% rispetto all'anno passato. L'attività di contrasto e repressione all'attività criminale della polizia di Torino ha portato all'arresto di 2.655 persone (+ 31,96% rispetto a marzo) e alla denuncia di oltre 8mila (+9,91% rispetto all'anno precedente).

Gli agenti della questura di Torino hanno sequestrato importanti quantitativi di droga, tra cui mezzo chilo di cannabinoidi.