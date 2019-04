Questore,a Torino tradizione accoglienza

(ANSA) - TORINO, 10 APR - "Torino vanta una secolare tradizione di accoglienza e proprio questa cultura ci aiuta nel nostro lavoro". Così il questore di Torino, Giuseppe De Matteis, durante la cerimonia per il 167° anniversario della polizia di Stato.

"Qui si capisce bene la differenza tra chi rispetta le regole e chi, straniero o italiano, non lo fa. Purtroppo - aggiunge De Matteis - c'è una vistosa discrepanza tra i dati raccolti dalla polizia, che quest'anno sono lusinghieri e parlano di una diminuzione dei delitti, e la percezione che il cittadino ha della sicurezza, più bassa di quanto sia in realtà".

Delle statistiche parla anche il vicecapo della Polizia di Stato, prefetto Alessandra Guidi. "Non rendono merito al lavoro che c'è dietro ai numeri e così continua ad esserci percezione di insicurezza - dichiara - Forse dovremmo cercare un modo per rappresentare meglio ciò che c'è dietro questi numeri, il lavoro di chi opera sul territorio e si confronta ogni giorno con le esigenze dei cittadini".