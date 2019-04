Linea 2 metro Torino costerà 4 miliardi

(ANSA) - TORINO, 10 APR - La linea 2 della metropolitana di Torino costerà, con i previsti prolungamenti, 4 miliardi. Nello specifico 3,7 miliarDi più Iva di cui 1,4 per la tratta centrale fra 'Anselmetti' e Porta Nuova, 1,6 per il prolungamento verso nord e 0,7 miliardi per quello verso sud. E' quanto emerso dall'audizione in commissione Urbanistica di Systra, aggiudicataria del bando per la realizzazione del progetto preliminare.

Definiti i prolungamenti, San Mauro Pescarito verso nord e Orbassano verso sud, e gli scenari possibili per i depositi e le aree tecniche, a nord l'area riqualificata in zona Pescarito e a sud fra l'area del Termovalorizzatore e il cimitero Parco.

Entro settembre il progetto deve essere presentato al Mit e se sarà in tutto o in parte finanziato si procederà con la gara d'appalto per iniziare i lavori entro il 2022. Sette gli anni stimati per la realizzazione complessiva dell'opera. La linea sarà lunga 27,2 km, con 32 stazioni e 300 mila passeggeri al giorno con passaggi dei treni ogni 90 secondi.