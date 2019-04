I Diecicento35 scelgono Torino come set

(ANSA) - TORINO, 10 APR - Torino protagonista nell'ultimo videoclip 'Come me', dei Diecicento35, gruppo musicale emergente. Disponibile da questa settimana sul canale Vevo, in attesa che ad aprile esca il nuovo album, 'Come me' è lo specchio di una generazione tra i 20 e i 30 anni, nata negli anni '90 che oggi si trova a dover scegliere la strada da intraprendere. Con ritmo serrato, che strizza l'occhio all'indie italiano e al catchy, il video mostra giovani uomini e donne alla ricerca di se stessi.

Sullo sfondo i luoghi d'arte di Torino, ma anche le sue periferie, i parchi urbani e il grattacielo di Intesa Sanpaolo.

Nel brano c'è l'orgoglio di essere italiani e il desiderio di non essere obbligati a lasciare il paese. "Non voglio andare via di qua" viene ripetuto. Il gruppo, amato dai Negrita che lo ha segnalato tra i gruppi emergenti, ha partecipato a festival e trasmissioni tra cui Edicola Fiore, e l'anno scorso ha cantato all'Allianz Stadium di Torino in apertura della Partita del Cuore, davanti a 40.000 persone.