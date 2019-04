Calcio: 70/o Superga, Ossola racconta Invincibili a giovani

(ANSA) - TORINO, 10 APR - Il mito del Grande Torino, e la tragedia di Superga che lo ha reso immortale, rivive nelle parole di Franco Ossola. Il figlio dell'omonimo attaccante di quella squadra scomparsa a Superga il 4 maggio di 70 anni fa ha incontrato gli alunni del Collegio Sacra Famiglia, una delle scuole coinvolte in 'Superga 70', il progetto ideato dal club granata per portare Valentino Mazzola e compagni tra gli studenti delle scuole primarie.

Ossola, memoria storica granata da anni impegnato in ricerche e pubblicazioni sul Grande Torino, ha fatto rivivere ai ragazzi della SaFa il calcio epico di quell'epoca, fatto di cuore, passione, sacrificio, rispetto per l'avversario. Un tuffo nel passato, attraverso una preziosa testimonianza, per aiutare i giovani a comprendere meglio una pagina importante della storia dello sport italiano e un simbolo della nostra città.

Rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, il progetto si pone l'obiettivo di diffondere i valori dello sport e di far conoscere la storia del Torino, anche attraverso visite allo stadio Filadelfia e al Museo Grande Torino di Grugliasco.

Agli studenti viene chiesto di raccontare come vedono oggi il Grande Torino attraverso un disegno, per gli alunni della scuola primaria, o un elaborato scritto o multimediale per gli allievi delle scuole medie di primo grado. I lavori saranno esposti al Filadelfia il 12 maggio, quando i ragazzi potranno anche assistere gratis alla partita Torino-Sassuolo. (ANSA).