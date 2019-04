VisitPiemonte promuoverà la regione

(ANSA) - TORINO, 9 APR - Rafforzare, in Italia e all'estero, la visibilità del Piemonte, con un lavoro di squadra e una regia unica. E' l'obiettivo di VisitPiemonte, nuovo nome di Dmo, società in house della Regione Piemonte per la promozione turistica e agroalimentare, partecipata da Unioncamere.

Rinnovato il sito www.visitpiemonte.com, disponibile in italiano, inglese, francese, cinese e, a breve, tedesco. "Faremo un lavoro di equipe con le Aziende Turistiche Locali.

Collaboreremo con tutti i soggetti della filiera turistica, vogliamo coinvolgere chi viene in Piemonte per studio o per lavoro, dare rilievo alla sostenibilità", spiega Luisa Piazza, direttrice della società. "Promuoveremo una visione del turismo che metta al centro visitatori e ospitalità. Un turismo coinvolgente e sostenibile", afferma Maria Grazia Pellerino, amministratore unico della società. "Il marchio Piemonte non esisteva. Lo faremo crescere senza dimenticare i marchi territoriali come Lago Maggiore, Langhe o Torino", sottolinea l'assessore Antonella Parigi.