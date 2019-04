Tonnellate rifiuti, sequestrai capannoni

(ANSA) - VERCELLI, 9 APR - Oltre 2.000 tonnellate di rifiuti accatastati illegalmente sono stati scoperti dai carabinieri del Noe in due capannoni di Borgosesia e Valduggia (Vercelli). I magazzini sono stati posti sotto sequestro.

I militari dell'Arma hanno scoperto nel capannone di Borgosesia 1.600 tonnellate di rifiuti solo in parte differenziati, e comunque in una quantità di gran lunga superiori a quelle ammesse; le scorie erano accatastate nelle aree esterne alla struttura, e ostruivano i dispositivi antincendio.

Nel secondo erano accumulate con modalità illecite altre 500 tonnellate di rifiuti, oltre che macchinari per la cernita dei materiali. L'edificio, hanno scoperto i carabinieri, era privo di qualsiasi autorizzazione a stoccare i rifiuti e a eseguire operazioni di trattamento degli scarti, cosa che invece avveniva nel più completo dispregio delle norme. Complessivamente si tratta di 7.000 metri quadrati di magazzini posti sotto sequestro.