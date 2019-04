Pm, busta a Lavazza è tentata estorsione

(ANSA) - TORINO, 9 APR - La procura di Torino ha aperto un fascicolo sul caso della busta con polvere sospetta recapitata lo scorso 5 aprile nella sede cittadina della Lavazza. L'ipotesi di reato è la tentata estorsione.

Buste analoghe sono state ricevute da altre aziende in altre località. Il messaggio che le accompagna, in un inglese definito 'buono' ma non da madrelingua, contiene l'intimazione a versare del denaro per evitare l'avvelenamento dei prodotti. Degli accertamenti si occupa la Digos.

Al momento, secondo quanto si apprende, i magistrati torinesi non collegano l'episodio ai pacchi esplosivi indirizzati alla sindaca Chiara Appendino e a un consigliere di circoscrizione della Lega, Alessandro Sciretti.