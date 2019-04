Lavoratrici nidi manifestano a Torino

(ANSA) - TORINO, 9 APR - Un gruppo di lavoratrici del settore Nidi del Comune di Torino ha manifestato oggi pomeriggio davanti al Municipio per protestare contro la precarizzazione e chiedere la stabilizzazione di almeno 100 lavoratrici "per poter garantire il servizio nei nidi comunali nei prossimi anni".

"Ormai la situazione di precarietà si sta cronicizzando - spiega Giulia Bertelli di Cub Scuola - in un incontro in febbraio con i responsabili dei Servizi Nidi dell'assessorato all'Istruzione ci avevano rassicurato legando le future assunzioni al bilancio del Comune che dovrebbe venir presentato a giorni. Ma gira la voce, invece, che verranno assunti 50 vigili e nessuna operatrice dei Nidi. Domani - aggiunge Bertelli - abbiano un incontro in Prefettura, se non verranno date garanzie, le lavoratrici dell'intero settore, comprese le scuole d'infanzia, scenderà in sciopero il 10 maggio. Spiace che il Movimento 5 Stelle, quando era all'opposizione era dalla nostra parte, non così ora".