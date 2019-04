Juve, c'è anche il rebus Chiellini

(ANSA) - TORINO, 9 APR - Oltre a quelli su Cristiano Ronaldo ed Emre Can, ci sarebbe anche un altro punto interrogativo per la Juventus alla vigilia della trasferta di Champions ad Amsterdam, legato alle condizioni di Giorgio Chiellini. Il difensore bianconero avrebbe accusato un problema a un polpaccio dopo l'allenamento di ieri. Il dubbio sulla sua presenza contro l'Ajax sarà risolto molto probabilmente solo la seduta di oggi alla Continassa, con inizio a mezzogiorno. Nel pomeriggio la Juventus partirà per l'Olanda. Ad Allegri mancheranno di certo altri due difensori: Caceres e Barzagli.