Deed, aumento capitale di 500.000 euro

(ANSA) - TORINO, 9 APR - Gli investitori scommettono su Deed, la startup che ha inventato Get, il bracciale che consentirà di parlare al cellulare avvicinando il dito all'orecchio.

L'azienda, nata in Svizzera e sviluppata in I3P, incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino, ha varato un aumento di capitale di 500.000 euro, sottoscritto da investitori privati e angels, specializzati in investimenti in startup dell'It e nuove tecnologie.

"La scelta di spostarsi a Torino "non è stata casuale, dal momento che I3P è uno degli incubatori più consolidati nel panorama Europeo", spiega Edoardo Parini, ceo e fondatore di Deed con il fratello Emiliano. L'aumento di capitale permetterà a Deed di lanciare entro l'anno una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter per introdurre Get sul mercato internazionale. "La startup rappresenta un esempio e uno stimolo per i giovani imprenditori che intendono puntare sulle proprie idee", sottolinea Giuseppe Scellato, presidente I3P.