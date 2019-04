Cuneo, sì a piano controllo cinghiali

(ANSA) - TORINO, 9 APR - Il Consiglio provinciale di Cuneo ha approvato, all'unanimità, il Piano quinquennale (2019-2023) per il controllo dei cinghiali. Il documento è partito dalla considerazione che, nonostante le operazioni di contenimento attuate già dagli anni Ottanta, i cinghiali hanno continuato a diffondersi, soprattutto nelle zone collinari a noccioleto, ma anche in pianura.

Per contenere il numero di cinghiali, ai quali nel 2017 è stato attribuito il 63% dei danni totali all'agricoltura causati da animali selvatici, si ricorre, oltre all'attività regolamentata di prelievo venatorio da parte dei cacciatori di Atc (ambiti territoriali di caccia) e Ca (comprensori alpini), alla cattura con apposite gabbie e all'abbattimento in attività di controllo da parte delle guardie venatorie della Provincia, guardie forestali e guardie comunali munite di licenza, proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.