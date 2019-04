Torino Comics, kermesse a 25a edizione

(ANSA) - TORINO, 8 APR - Nozze d'argento per Torino Comics, la kermesse dedicata a fumetti, gaming e cosplay, che dal 12 al 14 aprile festeggia i suoi 25 anni al Lingotto Fiere. Oltre a quella commerciale&comics che ospita editori, distributori, fumetterie, autoproduzioni, oggettistica e giochi, sono 6 le aree tematiche: Torino Cosplay, con il palco per le competizioni, l'area videogames, con i tornei nazionali di Cpc e Pes, l'area youtuber&creator, con 20 talenti in arrivo, e le aree entertainment, games, Lego.

Fra live performance, mostre, workshop, conferenze si alterneranno a Torino Comics più di 100 ospiti, fra cui i doppiatori del mondo Marvel, di Harry Potter e 'Game of Thrones'. In programma la presentazione di un progetto di alternanza scuola-lavoro che coinvolge studenti nella creazione di una graphic novel sulla deportazione nella Seconda guerra mondiale. Inoltre, dalla collaborazione con DZ Edizioni e Amnesty International debutta l'area performance, dove noti artisti realizzeranno opere sulla tematica dell'odio.