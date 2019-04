Torino, apre il terzo 'Mercato Centrale'

(ANSA) - TORINO, 8 APR - In 10 mesi di lavoro e con un investimento di 6 milioni è stato realizzato a Torino il terzo 'Mercato Centrale' in Italia, dopo quelli aperti a Firenze (mercato San Lorenzo) e Roma (Stazione Termini). Verrà inaugurato sabato prossimo, a Porta Palazzo, nell'ex Centro Palatino, in 4.500 metri quadri distribuiti su tre livelli. Ci saranno 26 botteghe, tra artigiani del gusto, ristoranti, bar, birreria e una scuola di cucina.

Il 'Mercato Centrale' nasce dall'idea dell'imprenditore della ristorazione Umberto Montano e dall'esperienza del gruppo Human Company della famiglia Cardini-Vannucchi. "Non solo - spiegano gli ideatori - un luogo, aperto dalle 8 alle 24, dove mangiare e fare la spesa, ma una destinazione in cui cibo e cultura s'incontrano, generando forte aggregazione sociale e realizzando progetti di rigenerazione nel tessuto urbano all'interno del quale si inserisce".

Gli eventi culturali saranno al secondo piano e nelle storiche ghiacciaie, risalenti al XVII secolo, recuperate.