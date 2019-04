Tav, Confindustria 'analisi deficitaria'

(ANSA) - TORINO, 8 APR - "L'analisi commissionata dal ministro Toninelli è stata preceduta da 7 analisi realizzate dalla Commissione Europea e da altri primari enti certificatori internazionali tra il 2003 e il 2014, ed è a seguito di questi studi che la decisione definitiva di realizzare l'opera è stata presa da parte dei Parlamenti europeo nel 2015, italiano nel 2016 e francese nel 2017". Lo afferma il presidente dell'Unione industriale di Asti, Andrea Amalberto, nel quinto video informativo sulla Torino-Lione con cui Confindustria Piemonte intende smontare le fake news sull'opera.

"La nuova analisi - continua Amalberto - è deficitaria nel metodo adottato: non segue le linee guida italiane né quelle europee. Non si basa su dati di traffico e di esercizio aggiornati. Sovrastima di circa un miliardo il costo di investimento e non lo suddivide tra Italia, Francia e Ue. E soprattutto inserisce tra i costi le mancate accise sui carburanti e i mancati pedaggi autostradali, alla faccia della sostenibilità ambientale".