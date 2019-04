Rizzoli, Fabbri? Arbitra chi è in forma

(ANSA) - MILANO, 8 APR - "E' una questione di gestione della squadra, le persone che metto in campo devono essere in forma e in condizione di fare del proprio meglio. Non ci sono stop o cose precise. Sicuramente deve crescere come tanti arbitri". Lo ha chiarito il designatore arbitrale, Nicola Rizzoli, a proposito di Michael Fabbri, contestato per la direzione di gara in Juventus-Milan, come è capitato a Rosario Abisso qualche settimana fa in un rovente Fiorentina-Inter: "Abisso ha fatto esperienza, si cresce attraverso gli errori. Deve continuare a maturare".