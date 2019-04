Matsumoto a Torino per 40 anni Harlock

(ANSA) - TORINO, 8 APR - Capitan Harlock festeggia 40 anni dalla prima messa in onda in Italia portando a Torino il suo creatore, il maestro Leiji Matsumoto, in città dal 14 al 18 novembre. Fra le iniziative la rassegna cinematografica 'Eleganza e forza: la donna nell'opera di Leiji Matsumoto' con il Museo Nazionale del Cinema con un incontro con lo storico disegnatore, e la mostra 'Guerriere del Sol Levante' al Mao con una conferenza in cui Matsumoto racconterà i suoi personaggi femminili.

Nel Parco del Fantastico che il Mufant sta allestendo di fronte al museo verrà realizzata un grande installazione del famoso pirata spaziale; Poste Italiane creerà una serie di prodotti filatelici dedicati. A promuovere il 40ennale, patrocinato dalla Città di Torino, l'Associazione Culturale Leiji Matsumoto. "Celebriamo un personaggio e una storia - dice il presidente Francesco Nicodemo - che ha tematiche ancora più attuali di 40 anni fa, l'anelito alla libertà e a seguire i propri ideali, la lotta alla corruzione, il messaggio ecologista".