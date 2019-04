Lippi "Juve sta gestendo bene Kean"

(ANSA) - ROMA, 8 APR - La Juventus finora "ha gestito" il giovanissimo talento Moise Kean "in modo perfetto". Parola di Marcello Lippi, che ai microfoni di Radio anch'io sport ha elogiato il tecnico bianconero Max Allegri per il modo in cui ha inserito il giocatore in squadra. Rispetto alla sfida Champions con l'Ajax, secondo Lippi Kean "merita di giocare in base a quel che pensa Allegri. Finora è stato gestito in maniera perfetta.

Non so che cosa succederà martedì sera, cioè se giocherà Ronaldo. Il tecnico ha la consapevolezza di avere un giovane che anche se gioca solo venti minuti fa sempre gol. E' una carta da giocare".