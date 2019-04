Lippi, Juve può vincere Champions

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Per Marcello Lippi "la Juve ha tutte le possibilità di vincere la Champions. Da qualche anno è fra le 3 o 4 squadre che possono vincere, quest'anno di più, ha un valore aggiunto. Se tutti vanno al 100% anche Ronaldo va al 100%". Ma per l'ex ct campione del mondo non va sottovalutato l'Ajax: "qualcuno può pensare che aver avuto l'Ajax al sorteggio sia stata una fortuna. Io credo invece sia stato preso un avversario molto, molto difficile. Quelli giocano un calcio che può mettere in difficoltà qualsiasi squadra". Lippi ha ricordato che da allenatore della Juve (4 finali di Champions di cui tre consecutive nel 1996, 1997 e 1998) incontrò l'Ajax nel 1997: "prima di giocare a Amsterdam vincemmo 6-1 con il Milan, poi andammo lì e facemmo 2-1. E' di buon auspicio. In quegli anni -ha aggiunto Lippi- vincevamo gli scudetti all'ultima o penultima partita, ce li giocavamo fino in fondo. Ora c'è il vantaggio di potersi preparare solo e esclusivamente per una partita ed è un vantaggio molto grosso".