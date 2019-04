Italian Tech, 4 giorni per vivere futuro

(ANSA) - TORINO, 8 APR - Nasce l'Italian Tech Week. Dal 25 al 28 giugno Torino sarà capitale della tecnologia con le eccellenze italiane ed europee impegnate a costruire il futuro del business e della società. Le iniziative - tutte gratuite e con diverse modalità di partecipazione - si svolgeranno in decine di posti diversi e coinvolgeranno migliaia di persone tra studenti, startupper, imprenditori, business angel, investitori, gestori di fondi di venture capital, manager, esperti, professionisti, ricercatori, insegnanti. Il progetto non profit è promosso da Camera di commercio di Torino, Club degli Investitori, Compagnia di Sanpaolo, Fondazione Crt, Fondazione Links, Ogr, Politecnico di Torino, School of Entrepreneurship and Innovation, Torino Social Impact, Unione Industriale di Torino e Università di Torino. L'Italian Tech Week, che è realizzata in collaborazione con il ministero dello Sviluppo Economico e ha ricevuto il patrocinio della Città di Torino, avrà cadenza annuale. Questa edizione 'numero zero'.