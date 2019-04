Industriali Torino, Lavazza numero due

(ANSA) - TORINO, 8 APR - Marco Lavazza è il nuovo vicepresidente dell'Unione Industriale di Torino. La nomina proposta al consiglio generale dal presidente Dario Gallina sarà ratificata nell'assemblea in programma il 20 maggio.

Marco Lavazza, vice presidente dell'omonimo gruppo del caffè, è dal 2013 presidente dell'associazione delle Industrie Alimentari di Torino, mentre a livello nazionale guida, da quest'anno, l'Unione Italiana Food, associazione che con 450 imprese in 20 settori, 65.000 lavoratori, un fatturato di oltre 35 miliardi di euro e 800 brand, ha l'obiettivo di valorizzare e tutelare i prodotti e il cibo italiano nel mondo.

"È per me un onore accettare la carica di vicepresidente e dare il mio contributo a questa associazione che rappresenta il meglio delle realtà industriali locali. Assumere questo compito è perfettamente in linea con i valori di Lavazza che da sempre crede e investe nel territorio in cui è stata fondata", commenta Lavazza.