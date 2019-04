Champions: Figo "Juve tra favorite"

(ANSA) - ROMA, 08 APR - "Per me la Juventus è tra le favorite per vincere la Champions League. Cristiano Ronaldo è il numero uno e lo sta dimostrando in Italia: è un'esperienza diversa rispetto alla Spagna e sicuramente si sentirà più completo". Lo ha dichiarato Luis Figo a margine della presentazione de "La Notte dei Re", partita che si disputerà al Centrale del Foro Italico il prossimo 2 giugno e che vedrà tra i protagonisti, oltre all'ex campione portoghese, anche Francesco Totti.

“La sfida della Juve con l'Ajax? Gli olandesi hanno dimostrato di essere una squadra veloce con calciatori giovani e di qualità, ma la Juve ha dalla sua parte l'esperienza. E inoltre, dopo lo scontro con l'Atletico Madrid, i bianconeri faranno una partita più attenta fuori casa e sicuramente saranno più concentrati", ha concluso Figo parlando della sfida tra Juventus e Ajax nei quarti di finale della Champions League.