AcquiAmbiente per educazione ambientale

(ANSA) - ALESSANDRIA, 8 APR - "Oggi più che mai è evidente la necessità di lavorare sulla cultura e sull'educazione ambientale. Un compito che il Premio ha svolto egregiamente negli anni". Così Pier Angelo Taverna, presidente della Fondazione CrA, alla presentazione dei vincitori del premio AcquiAmbiente. I vincitori della 12esima edizione sono Stefano Benazzo con 'Wrecks / Relitti' e Alessandro Rivali con 'Ho cercato di scrivere Paradiso; Ezra Pound nelle parole della figlia: conversazioni con Mary de Rachewiltz' - per la sezione 'Opere a stampa' - con Riccardo Petrella - Testimone dell'Ambiente.

"Anche questa è un'edizione di altissimo livello - aggiunge -. Da parte mia agli organizzatori lo stimolo, per il futuro, a dedicare un nuovo settore all'emergenza particolarmente attuale delle isole di plastica negli oceani. Proviamo a dare un contributo per approfondire come si formino e come agire per lo smaltimento".