A Vignale nuovo centro per Arti dal Vivo

(ANSA) - TORINO, 8 APR - Nasce a Vignale (Alessandria) nel Monferrato, cuore del territorio Patrimonio Unesco, e per tanti anni sede dell'omonimo Festival di Danza, un nuovo spazio per le arti dal vivo 'Spazioovest' grazie alla ristrutturazione di un capannone industriale che ospitava componenti elettroniche. Il nuovo spazio, la cui realizzazione, curata da Ugo Pitozzi, avverrà per fasi grazie anche ad una campagna di crowdfunding, ospiterà Ovest\\Transcodex, articolato programma artistico di eventi e spettacoli e alcune residenze per artisti.

La sala ospiterà anche 220 posti a sedere per spettacoli e incontri, un giardino con veranda, strutture per allestimenti scenici. Molti i partner che hanno già appoggiato il progetto tra cui Fondazione Piemonte Dal Vivo, che curerà il cartellone, l'Agenzia di Promozione Turistica della Provincia di Alessandria (Alexala), Mirabilia Festival, il Festival Asti Teatro e Spaziokor. "La cultura è un grande volano per turismo e sviluppo", afferma Giovanni Penno, vicedirettore di Alexala.