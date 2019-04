Rugani: L'obiettivo della Juve è vicino

(ANSA) - TORINO, 7 APR - "Non siamo partiti al meglio, ma siamo stati bravi a ribaltarla". Rugani esalta il carattere della Juventus, andata in svantaggio contro il Milan dopo un primo tempo non brillante, ma capace di rovesciare la partita fino alla vittoria finale per 2-1. "L'obiettivo è vicino, queste partite sono importanti proprio in chiave Champions - spiega il centrale difensivo dei bianconeri -, vincere aiuta a vincere, dà morale e convinzione". Nell'attesa del risultato di Napoli-Genoa, che potrebbe regalare l'ottavo scudetto consecutivo ai bianconeri, si avvicina la partita di Amsterdam, andata dei quarti di finale di Champions League contro un'Ajax, "giovane, forte, coraggioso, veloce", e soprattutto "una squadra che non ha nulla da perdere: non dobbiamo sottovalutarli, dobbiamo restare concentrati perché abbiamo visto cosa è successo al Real Madrid".