Coldiretti,vigna costa più isola Caraibi

(ANSA) - VERONA, 7 APR - I vigneti italiani costano più di un'isola caraibica con quotazioni che salgono dal milione di euro per Brunello e Prosecco fino ai 2,5 milioni di euro nel caso del Barolo. E' quanto afferma la Coldiretti sulla base di dati Winenews: la superstar - rileva - è il Barolo piemontese, con prezzi che arrivano fino a 2,5 milioni di euro ad ettaro.

Una cifra superiore a quella necessaria per acquistare un'isola alle Bahamas, nei Caraibi, che si può oggi "portare a casa" anche a poco più di 2 milioni di euro, come nel caso della Lobster Island e poco sotto il prezzo di un villaggio-atollo alle Maldive (la Soneva Jani), che viaggia anche sui 2,6 milioni di euro.

A livello territoriale i prezzi medi più alti si riscontrano in Trentino Alto Adige, con valori superiori ai 200mila euro, seguito dal Veneto, che si attesta poco sotto i 140mila euro a ettaro, il doppio di quelle del Piemonte - continua Coldiretti, che con 68mila euro si colloca al terzo posto.